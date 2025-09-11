En la mañana de este jueves 11 de septiembre, se registró una fuerte explosión en una fábrica de fuegos pirotécnicos en zona industrial de Maracaibo, en el estado Zulia, Venezuela.

Según habitantes del sector, la emergencia en el galpón se presentó alrededor de las 9 de la mañana y se escuchó un estruendo estremecedor.

En videos que circulan en redes sociales puede observarse la magnitud de las llamas y la gran nube de humo en el sector San Francisco.

Según medios locales, la onda expansiva fue tan grande que podía verse desde lejos y las detonaciones duraron mucho tiempo después del primer estruendo.

Las autoridades aún no han entregado un reporte oficial sobre personas heridas o víctimas fatales. Debido a la fuerte explosión, varias viviendas terminaron destruidas.

De acuerdo a información preliminar, el incendio se propagó a algunas de las humildes viviendas del barrio Sur América, afectando además vehículos y los servicios de electricidad y gas doméstico que debieron ser desconectados.

Los vecinos del sector abandonaron sus casas en medio de la detonación, hasta que llegaron al lugar bomberos de San Francisco y Maracaibo, así como unidades de PDVSA para controlar la emergencia.