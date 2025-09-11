Sophia Ayleen Figueroa Trincado, de 18 años, fue reportada como desaparecida por sus familiares luego que supuestamente abandonara Chile para viajar a España, con el propósito de encontrarse con un hombre que conoció a través de un famoso juego en línea llamado “Roblox”.

De acuerdo con los parientes, la joven salió de su comuna en San Ramón, sector sur de la ciudad de Santiago, el pasado martes 9 de septiembre para emprender un largo viaje con destino a Madrid, para encontrar con el sujeto que conoció en línea.

“Se sabe que viajó a Madrid, España, el martes 9 de septiembre, y desde ese momento no se tiene más información sobre su paradero. Se sospecha que fue secuestrada y la trasladaron a Portugal”, indicó la Segunda Compañía de Bomberos de La Bandera.

Asimismo, la madre de la joven, llamada Paula, reveló que había aparecido en la localidad de Ourense, en España; sin embargo, se conoció que los tiquetes aéreos fueron comprados por otra persona en Mallorca.

La madre también aseguró que tuvo acceso al WhatsApp de Sophia Ayleen y descubrió que el contacto del misterioso hombre estaba registrado con el nombre de “Mi marido”.

Además, indicó que La joven tiene un pasaje de regreso para el 18 de septiembre.

Señales de alerta

Paula, madre de la joven, indicó cuentan con una señal clave a nivel familiar en caso de estar en peligro, la cual consiste en hablar tapándose la boca, dicha acción fue realizada por la joven durante una videollamada.

“Ella se tapa la boca y mira a la persona cuando está hablando (...) Se nota que está cansada. Taparse la boca... algo pasa”, contó la mamá durante el programa ‘Contigo en la Mañana’ del canal Chilevisión.

“Además de taparse la boca, ella se quería poner a llorar. Ella subió una foto y tenía una cara muy cansada. Estaba agobiada, se le nota en la cara, yo la conozco. Ella es una niña, está en tercero medio, está estudiando”, agregó.

“Deje de tratarme de pedófilo”: audio de joven español

Por su parte, la familia también reveló un audio enviado por el hombre, al parecer de nacionalidad española, en la que pide que dejen de amenazar con una posible denuncia, alegando que la joven es mayor de edad.

“Sigo diciendo que deje de tratarme de pedófilo, por Dios. Sólo tengo dos años más que ella. Cuando yo empecé, ya era mayor de edad. Deje de decir algo que no es verdad. Directamente, no hay motivo de denuncia. No es contra de su voluntad, ella en todo momento tuvo su decisión”, dijo el hombre.

“Si tuviese intenciones negativas, no me estaría jugando tantas cosas, como me estoy jugando. Yo no soy un delincuente... tengo 19 años. Como digo, se puede ver que nunca tuve intenciones negativas”, añadió.