Este miércoles se reunirá de emergencia el Consejo de Seguridad de la ONU para tratar el ataque de Israel a Catar. La reunión fue solicitada por Pakistán, Argelia y Somalia, los tres países musulmanes que actualmente son miembros del Consejo.

El encuentro será en Nueva York este miércoles 10 de septiembre a las 15:00 hora local, bajo una sesión de emergencia.

Cabe recordar que el ataque israelí del pasado martes tuvo como objetivo una reunión de dirigentes de Hamás en Doha, la capital catarí, sin embargo, el encuentro causó la muerte de cinco miembros de la organización palestina, además de un agente catarí de la Policía.

Por su parte el primer ministro de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, aseguró este miércoles que el ataque israelí “no solo viola las leyes internacionales, sino toda moral”, contra un “Estado mediador” que es sede de negociaciones formales entre Israel y el grupo palestino Hamás.

Este ataque de Israel ha sido fuertemente criticado por toda la comunidad internacional, incluso por Estados Unidos, el principal aliado de Israel. El Gobierno Trump ha emitido declaraciones contradictorias frente a este ataque, lo que indicaría que no está de acuerdo con su aliado.