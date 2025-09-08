Mark Steven Zuckerberg, abogado especializado en pleitos concursales con casi cuatro décadas de experiencia, presentó una demanda contra Facebook después de que la plataforma cerrara varias veces sus cuentas al considerarlo un impostor.

La confusión se debe a la coincidencia con el nombre del fundador de Meta, Mark Elliot Zuckerberg. El litigio fue radicado en el Tribunal Superior de Marion, en Indiana, Estados Unidos.

Cinco bloqueos en ocho años

De acuerdo con la información recogida por la BBC, el abogado denuncia que la red social lo ha vetado en cinco ocasiones en los últimos ocho años bajo la acusación de “hacerse pasar por una celebridad”.

Zuckerberg argumenta que estos bloqueos afectaron su actividad profesional, ya que le dificultaron mantener contacto con clientes y generaron pérdidas económicas.

Reclamo por incumplimiento de contrato

En la demanda, el abogado sostiene que Meta incumplió sus obligaciones contractuales al eliminar sin justificación la publicidad que él mismo había pagado en la plataforma. Afirma haber invertido 11.000 dólares en campañas que fueron retiradas indebidamente.

Su última cuenta fue bloqueada en mayo y solo se restableció después de que interpusiera la acción legal.

La respuesta de Meta a la demanda de Mark Zuckerberg

Tras conocerse la demanda, la compañía tecnológica aseguró que la cuenta del abogado fue restituida y que se estaban tomando medidas para evitar que este tipo de errores se repitan en el futuro.