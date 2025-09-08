El Ejército ecuatoriano informó este lunes que decomisó 800 bloques de marihuana y detuvo a dos ciudadanos colombianos en una operación realizada en la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia y Perú.

Leer también: “Nosotros no estamos llamando a guerra de ningún tipo, pero nuestro pueblo debe estar preparado en todos los frentes”: Diosdado Cabello

Los militares realizaban un operativo durante la madrugada en el municipio de Cuyabeno, cuando, mediante labores de inteligencia, interceptaron una camioneta en la que se transportaban los extranjeros. Al revisar el vehículo descubrieron veinte sacos de yute que tenían en su interior los 800 paquetes de droga.

El Ministerio de Defensa señaló que la droga decomisada está valorada en aproximadamente un millón de dólares.

Los detenidos y las evidencias fueron llevados hacia una unidad judicial para su respectivo procesamiento.

¡𝑮𝒐𝒍𝒑𝒆 𝒂𝒍 𝒏𝒂𝒓𝒄𝒐𝒕𝒓𝒂́𝒇𝒊𝒄𝒐! 𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒄𝒐𝒎𝒊𝒔𝒂 𝟖𝟎𝟎 𝒃𝒍𝒐𝒒𝒖𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒅𝒓𝒐𝒈𝒂 𝒆𝒏 𝑺𝒖𝒄𝒖𝒎𝒃𝒊́𝒐𝒔#Sucumbíos | En una operación militar interna, ejecutada entre la noche del domingo 7 y la madrugada del lunes 8 de septiembre en la… pic.twitter.com/Ialp3gWBUJ — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) September 8, 2025

En el primer semestre del año, en el país andino se habían incautado alrededor de 105 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, según cifras oficiales.

Importante: Fiscalía de Bolivia confirma denuncia contra Luis Arce por abandono de mujer embarazada

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa, después de Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.