Stacey Tourout y Matthew Yeomans, dos reconocidos creadores de contenido canadienses, perdieron la vida en un accidente de vehículo todoterreno ocurrido el pasado jueves 7 de agosto en una remota zona montañosa de Columbia Británica, Canadá.

Venezuela alerta sobre “amenaza militar” de EE. UU. bajo “supuesto” combate al narcotráfico

Juez ordena al ICE mejorar condiciones en centro de detención de inmigrantes en Nueva York

Condenan a joven colombiano por el asesinato de su pareja, un millonario jubilado, tras descubrir que tenía VIH

La pareja, ambos de 31 años, había alcanzado popularidad por su canal de YouTube Toyota World Runners, que acumulaba más de 200.000 suscriptores.

“Creadores de la única minicasa rodante Toyota Chinook con tracción en las cuatro ruedas del mundo, junto con Stacey Tourout y Matthew Yeomans, para un viaje de 50.000 kilómetros hasta el extremo sur de Argentina”, tenían en su descripción.

Allí documentaban sus viajes por 17 países en 17 meses, incluyendo una travesía única a bordo de “Sunday”, una minicasa rodante que ellos mismos diseñaron y construyeron sobre la base de un Toyota Land Cruiser de 1996 con motor V-6 y transmisión manual de Tacoma.

Los creadores de contenido señalaron que su meta inicial era recorrer la Ruta Panamericana y visitar los 14 países que atraviesa. Superaron el objetivo y sumaron destinos como Belice, Nueva Zelanda, Paraguay y Argentina, país que consideraban la “meta obligatoria” de su aventura.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El accidente ocurrió en un camino forestal hacia la aldea de Trout Lake, en una zona de difícil acceso. Según el director del equipo de búsqueda y rescate de Kaslo, Mark Jennings-Bates, el terreno irregular podría haber provocado la pérdida de control del vehículo.

Cuando los rescatistas llegaron, una de las víctimas ya había fallecido y la otra murió en el hospital poco después.

El rescatista Mark Jennings-Bates indicó: “Fue en un camino forestal, en algún lugar de las montañas, bastante lejos hacia el norte del valle, en dirección a. la aldea de Trout Lake, al sureste de Columbia Británica”.

Seis días antes de la tragedia, Stacey y Matthew habían compartido en Instagram su última publicación, disfrutando de la isla de Vancouver.

Las familias confirmaron la noticia con un emotivo mensaje: “Con un dolor inimaginable, las familias de Matthew Peter Yeomans y Stacey Tourout desean informar que los perdimos a ambos trágicamente, cuando sucumbieron a las lesiones en un accidente todoterreno en las hermosas montañas de Columbia Británica que tanto amaban”.