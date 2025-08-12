Juan Tejedor Barón, un joven colombiano de 26 años, fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional por las autoridades de isla de Hawái, en Estados Unidos.

Barón está acusado de asesinar a su pareja, Gary Ruby, un millonario jubilado de 73 años, entre el 19 de enero y el 22 de marzo de 2022.

De acuerdo con la investigación, Ruby había confesado a Barón que era portador de VIH. Poco después, el joven lo inmovilizó con un cinturón, le provocó cortes en las muñecas para simular un suicidio y, posteriormente, lo cubrió con cemento.

Juan Baron, a 26-year-old Colombian man, received in life sentence today for the 2022 murder of 73-year-old Gary Ruby at Hawaii Loa Ridge.



El informe forense confirmó que la víctima aún estaba con vida cuando fue sepultada, al encontrarse partículas de cemento en sus pulmones.

Lorne Ruby, hermano del fallecido, durante la audiencia señaló: “Lo enterraste vivo. No fue suficiente matarlo. Le causaste un sufrimiento horrible e innecesario. Qué frío y cruel”.

Barón también fue condenado por robo y robo de identidad, pues se apoderó de propiedades y pertenencias de la víctima.

Las autoridades indicaron que tras el crimen, huyó hacia California con planes de cruzar a México, pero fue capturado por la policía dentro de un compartimento oculto de un autobús.

La familia de Ruby describió el asesinato como “frío” y “monstruoso” y pidió que el caso no quede impunes.