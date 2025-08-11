El Gobierno alemán informó este lunes de que el canciller germano, Friedrich Merz, y varios líderes europeos, incluidos responsables de la Unión Europea, la OTAN y el jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, abordarán la guerra de Ucrania el miércoles en una reunión virtual con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Lea: Gobierno de Gaza eleva a 6 los periodistas asesinados tras ataque israelí

Según informó en un comunicado el portavoz del Ejecutivo germano, Stefan Kornelius, entre los temas que se abordarán en la cita figura “la preparación de posibles negociaciones de paz y cuestiones relacionadas con las reivindicaciones territoriales y la seguridad”.

La iniciativa del Gobierno alemán, que según Kornelius también tendrá por objetivo abordar “opciones para ejercer presión sobre Rusia”, se producirá en vísperas del encuentro en Alaska (EE. UU.) que está previsto protagonicen el viernes Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin.

Lea: Figuras políticas del mundo lamentan la muerte de Miguel Uribe: “Amó y defendió a su país hasta el último día”

En la cita virtual, según el comunicado del Ejecutivo alemán, participarán “en distintas mesas redondas” los jefes de Estado y de Gobierno de Alemania, Finlandia, Francia, Reino Unido, Italia, Polonia, Ucrania y Estados Unidos, país, éste último, que también contará con su vicepresidente, JD Vance, como representante.

Además, en la reunión también participará la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.