Cinco días después de haber permanecido hospitalizada en estado crítico, la actriz brasileña de cine para adultos Vitoria Beatriz falleció a los 28 años de edad.

La noticia fue confirmada por la productora peruana Inka Productions, con la que la intérprete había colaborado en los últimos meses. Hasta el momento, no se han revelado las causas de su muerte.

A través de las redes sociales, diversas productoras con las que trabajó expresaron su tristeza, despidiéndola con emotivos mensajes. Vitoria Beatriz nació en Sao Paulo, fue recordada por su carisma y la energía que transmitía.

“La familia Inka Productions está profundamente conmovida por la partida de nuestra querida Vitoria Beatriz. Su alegría, su calidez y la luz que transmitía en cada momento dejaron una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerla”, publicó en TikTok la creadora de contenido para adultos peruana.

Una semana antes, una cuenta de fans había informado que Vitoria estaba internada, sugiriendo que su ingreso podría estar relacionado con una posible autolesión.

Por respeto a la familia, no se ofrecieron mayores detalles sobre su estado, “solo sabemos que ella estaba rodeada de amor y cuidado. A todos sus seguidores les pedimos cualquier muestra de gesto espiritual y que oren por ella. Agradecemos a todos por su comprensión”, expusieron.

El fallecimiento se confirmó esta semana y la noticia se viralizó en la red social X. Una cuenta no oficial de la actriz informo que, el pasado miércoles 6 de agosto, un segundo equipo médico “confirmó la muerte cerebral de Beatriz. En Brasil, la insuficiencia cerebral se considera legalmente la muerte”, por lo que procedieron a desconectarla de los equipos.

El mensaje también hizo referencia su salud mental y que estaría relacionado con las causas de la perdida, “Quienes siguieron su trabajo la vieron compartir sus problemas de salud mental en redes sociales. Beatriz está libre de su sufrimiento y en manos de Dios. Que su fallecimiento nos recuerde la urgencia de cuidar la salud mental de las mujeres en esta industria”.