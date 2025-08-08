La comunidad de la provincia de Chubut, Argentina, aún no sale del asombro por un hecho de violencia ocurrido en un local de tatuajes. Un joven de 27 años fue brutalmente agredido con arma blanca por el exnovio de una tatuadora, quien le estaba realizando un trabajo.

De acuerdo con las autoridades, el caso se presentó el pasado lunes 4 de agosto, a eso de las 10:40 de la noche, en un estudio ubicado en el barrio Inta de la localidad de Trelew.

Se conoció que el victimario ingresó brutalmente al local, donde se encontraba el joven a la espera de ser atendido por la tatuadora, quien en ese momento se encontraba preparándolos elementos para iniciar su sección.

El sujeto, quien portaba un arma blanca, ingresó al lugar de manera violenta, lanzó insultos y amenazas contra la mujer y su cliente, pues pensaba que se trataba de su amante. Ante estos señalamientos, la tatuadora intentó explicarle que solo se trataba de un trabajo.

A pesar de ello, el sujeto golpeó al joven para luego atacarlo con un cuchillo en varias oportunidades. Las heridas con arma blanca le fueron ocasionadas en su pierna izquierda.

Según información publicada por ‘La Voz del Interior’, el agresor se llevó una bicicleta que pertenecía a la víctima para luego darse a la fuga.

El joven herido logró salir de vivienda para pedir ayuda a los vecinos, quienes inmediatamente alertaron a la Policía.

Personal de la Comisaría Tercera de Trelew llegó hasta el lugar para atender la emergencia.

El caso está siendo investigado por miembros del Ministerio Público Fiscal (MPF) y fu catalogado como un presunto robo agravado, debido al uso de un arma blanca y al hurto de la bicicleta.