De luto se encuentra la Casa Real británica tras conocerse el fallecimiento de Rosie Jeanne Burke Roche, prima segunda de los príncipes Guillermo y Harry, encontrada sin vida en su domicilio el pasado 14 de julio.

La joven de apenas 20 años vivía en Norton, en el condado inglés de Wiltshire, en Reino Unido. Su cadáver fue hallado por su madre y su hermana, según confirmó su mamá al medio local Yorkshire Post.

De acuerdo a información de otros medios locales, Burke Roche falleció a causa de una “lesión traumática en la cabeza”, según apuntan las conclusiones del forense de Wiltshire y Swindon.

Grant Davies, forense local, le dijo al diario The Sun que las autoridades “han considerado la muerte como no sospechosa y que no hubo participación de terceros”.

Su sepultura fue una ceremonia íntima a la que asistieron miembros cercanos de la familia y algunos amigos de la joven.

Su mamá apuntó que la joven se encontraba empacando para un viaje que haría con algunas amigas.

Rosie Jeanne cursaba estudios de literatura inglesa en la Universidad de Durham. El centro de estudios expresó estar “extremadamente tristes” por la noticia al tiempo que manifestaron que la estudiante “se había adaptado muy bien a la universidad y tenía muchos amigos”. “Era una joven brillante, comprometida y con un futuro por delante”, concluyeron.

Rosie era hija de Pippa Long y de Edmund Hugh Roche, este último primo de la también fallecida ‘Lady Di’. Frances Roche, madre de la princesa Diana de Gales, era hermana de Edmund de ahí la conexión familiar.

Además, Ruth Sylvia Roche, quien era la abuela materna de Rosie, fue una de las damas de compañía y confidentes más cercanas a la reina madre que murió en 2004.

En el obituario quedó plasmado lo que representaba la joven para su familia: “Una querida hija de Hugh y Pippa, increíble hermana de Archie y Agatha, nieta de Derek y Rae Long”.