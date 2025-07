Momentos de angustia vivieron los seguidores de la influencer mexicana Kenmer Kenia, luego de que en su red social TikTok se publicara un mensaje anunciando su fallecimiento.

Ver más: El abogado de alias Fito dice que debe ver las pruebas antes de contemplar un acuerdo

El comunicado se hizo viral en la noche del pasado martes 15 de julio, donde se manifestaba que Kenmer había muerto a causa de complicaciones derivadas de una cirugía bariátrica.

“Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de Kenmer Kenia por complicaciones de salud. Nuestras condolencias a su familia, seguidores y amigos”.

De interés: Asesinan a mujer que enfrentaba proceso contra su expareja por presunto abuso infantil

Asimismo, las redes colapsaron con mensajes de tristeza y homenaje por parte de sus seguidores, quienes la conocían por sus videos sobre maquillaje, pelucas y amor propio.

Un día después que sus redes colapsaron, la mujer reapareció en su cuenta de Instagram para desmentir la noticia, asegurando que está viva y que posiblemente fue víctima de un hackeo, “Está de más aclarar que no estoy muerta, ayer me sentía muy mal y me dormí temprano. Mis redes las estaba manejando alguien de mi equipo y no sé qué pasó”.

Lea más: Fiscalía de Venezuela abre investigación contra Bukele por presunta tortura contra migrante

Kenmer aprovechó el momento y ofreció disculpas a todos sus seguidores y familiares.