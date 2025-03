En mayo de 2024 la taquería mexicana ‘El Califa de León’, ubicada en la popular y céntrica colonia San Rafael de la Ciudad de México, se apuntó como uno de los 16 restaurantes que recibieron la distinción de una estrella en la Guía Michelin México.

La guía culinaria, reconocida a nivel mundial, llegó a México por vez primera y reconoció a restaurantes de todo el país. En total fueron 157 establecimientos los que impresionaron a los inspectores, quienes exploraron Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Nuevo León, en busca de experiencias gastronómicas excepcionales.

En el caso de ‘El Califa de León’ recibió una estrella por “una cocina de gran nivel”. “Esta taquería abierta desde hace más de 70 años quizá sea más conocida por ser la pionera del taco de gaonera”, apuntó la guía Michelin en su reseña.

“Su pequeño local tiene espacio suficiente para que un puñado de comensales se coloque ante su barra y se decida por una de sus cuatro opciones: bistec, chuleta, costilla y, por supuesto, su creación emblemática, la gaonera, con una carne tan tierna que puede dejarse entera. Las tortillas, hechas a mano según van haciendo falta, son un poco más grandes, lo que compensa el tamaño de las raciones servidas aquí”, añadió.

Casi un año después, el chef de la taquería, Arturo Rivera, contó en una entrevista la anecdótica historia detrás del reconocimiento que recibió por parte de la Guía Michelin México.

En conversación con el reportero Jessie Cervantes en la emisora mexicana ‘Exa fm’, Rivera confesó que cuando le comunicaron que había resultado merecedor de un reconocimiento por parte de Michelin pensó que le iban a obsequiar llantas nuevas para su camioneta, pues estaba convencido de que se trataba de la empresa francesa especializada en la fabricación de neumáticos, también llamada Michelin.

“Me llegan el 8 de mayo (2024) unos invitados a probar los tacos, pero nunca me dijeron que eran investigadores ni nada de eso. Entonces, me hacen una invitación a un evento culinario que iba a hacer la empresa Michelin porque me dicen que estaba invitado al evento para el chef de México. Les dije que no era chef, sino parrillero y me dijeron que desde ahí era chef por parte de Michelín y era para el 14 de mayo. Pensé que me había ganado unas llantas para mi vocho (carro), pero me dijeron que era algo mejor y me darían eso ese día”, relató.

Según la guía, una estrella Michelin “es un reconocimiento que se otorga a los restaurantes que proponen una cocina excepcional”. Las estrellas son reevaluadas cada año para garantizar que el comensal disfruta siempre de los mismos estándares de calidad.