El joven español Daniel Sancho, acusado del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, declarará el 25 de abril en el juicio que a partir del próximo martes se celebra en la isla tailandesa de Samui, según el calendario fijado por el tribunal.

El juicio, que se celebra en el tribunal provincial de Samui a partir del 9 de abril y hasta el 3 de mayo, contará con la declaración de Daniel Sancho y de su padre, el actor español Rodolfo Sancho, el 25 de abril, el primer día del turno de los alrededor de 25 testigos de la defensa.

Además del acusado y su padre, por parte de la defensa -a cargo del abogado de oficio tailandés Aprichat Srinuel- testificarán varios policías, una lingüista especializada en traducciones al español, un experto en sierras, además de un criminólogo, un psicólogo y un experto forense españoles, entre otros.

Los testigos de la defensa declararán desde el 25 de abril y, previsiblemente, hasta el 3 de mayo, fecha en la que Daniel Sancho podría hacer una declaración final.

Si bien inicialmente Sancho confesó el asesinato premeditado ante la policía de Phangan (isla cercana a Samui donde tuvo lugar el supuesto crimen el pasado 2 de agosto), después se declaró no culpable ante el juez, aunque entonces sí aceptó el cargo de ocultación del cádaver, que fue desmembrado y esparcido por varios lugares de la isla, incluido el mar.

Por parte de la acusación, a cargo del fiscal Jeerawat Sawatdichai, testificarán una treintena de personas -en su mayoría policías y peritos- entre el 9 y el 19 de abril.

La Fiscalía tailandesa acusa a Sancho de tres delitos: asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena (por el pasaporte de Arrieta).

El juicio contará, según el calendario del tribunal, con un total de 16 sesiones, que podrían aumentar si se alargan las declaraciones.

El tribunal de momento no ha desvelado el nombre del juez a cargo del juicio. Los padres de Arrieta, Ana Marcela Arteaga y Leovaldo José Arrieta, no declararán finalmente al haber rechazado el tribunal su petición de hacerlo por videoconferencia, ante la dificultad de la pareja para desplazarse hasta Tailandia desde Colombia.

Estos fueron los únicos testigos de los representantes en el juicio de la familia de Arrieta, el despacho Juslaws de Bangkok, que actúa como coacusación con la ayuda del bufete español Ospina Abogados.