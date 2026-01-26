Un hombre perdió la vida luego de tener un problema sin resolver por la posesión de una casa en el municipio de La Matanza, Argentina.

Video | Excarcelado en Venezuela preparó emotivo reencuentro con sus hijas: se disfrazó de oso de peluche

Capturan a 105 ‘narcos’ en España por introducir 57 toneladas de cocaína desde Sudamérica

Interceptan narcosubmarino en Portugal con el cargamento más grande de ese país: habría tres colombianos capturados

Todo ocurrió en el barrio Rafael Castillo, donde desde hace tiempo existían diferencias internas por la administración y el futuro del inmueble en una familia.

X @dosurbanos Hombre murió de un infarto en plena pelea familiar

Según versiones de vecinos y videos, la conversación comenzó con reclamos relacionados con la propiedad. Con el paso de los minutos, el ambiente se tornó hostil y uno de los hombres salió a la calle visiblemente alterado.

En medio del altercado, tomó un objeto y le pegó a una joven cercana. Otras personas intervinieron para impedir que la situación empeorara, pero el forcejeo se prolongó.

Mujer lavó su sillón, lo puso a secar y el camión de basura terminó llevándoselo por error

Varios familiares intentaron separarlos, mientras el clima se volvía cada vez más caótico.

Luego de varios intentos por controlarlo, el hombre perdió la estabilidad y cayó al suelo sin reaccionar.

Murió un hombre tras una discusión familiar en Rafael Castillo - 2Urbanos https://t.co/taq5uTHHKf pic.twitter.com/5G0bNcuMQP — 2urbanos (@dosurbanos) January 23, 2026

Al principio, pensaron que se trataba de un desmayo pasajero. Sin embargo, al notar que no respondía, comenzaron a pedir ayuda de manera urgente.

Minutos después, llegaron patrullas policiales y ambulancias, cuyos profesionales confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Un ataque armado durante un partido de fútbol dejó 11 muertos y 12 heridos en México

Y es que personas cercanas indicaron que el fallecido, conocido como Oscar, tenía antecedentes de salud delicados. En el pasado había sufrido un derrame cerebral y había sido operado del corazón.

Especialistas señalaron que el esfuerzo físico, sumado al estrés emocional, pudo haber provocado un paro cardíaco durante el enfrentamiento.