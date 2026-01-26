Una tragedia sacudió al estado de Guanajuato, en México, en la tarde del pasado domingo 25 de enero, cuando hombres armados llegaron hasta unas canchas de la comunidad Loma de Flores, mientras se disputaba un partido de fútbol amateur, y dispararon contra los asistentes.

El ataque armado dejó al menos 11 personas muertas y 12 heridas en la ciudad de Salamanca. Un hecho que ha sido repudiado por las autoridades mexicanas.

El episodio violento ocurrió en un espacio deportivo barrial, con familias y vecinos presentes, lo que multiplicó el impacto del hecho en la comunidad.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el tiroteo se registró alrededor de las 5:20 p. m. en las canchas conocidas como Campos de las Cabañas.

¿Cómo fue el ataque armado?

Testigos aseguraron que hombres armados llegaron al predio a bordo de dos camionetas. Cuatro individuos descendieron de los vehículos y comenzaron a disparar de manera indiscriminada contra quienes se encontraban en el lugar.

La balacera provocó una escena de pánico y terror entre los jugadores, familiares y espectadores, quienes intentaron resguardarse o escapar del lugar.