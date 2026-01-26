Este fin de semana se llevaron a cabo cientos de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, según confirmó la ONG Foro Penal, que cifra en 266 los nuevos liberados.

Las liberaciones ocurren en medio de un proceso anunciado el pasado 8 de enero por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, quien informó sobre un “número importante” de liberaciones en el país, sin precisar identidades, cantidad ni condiciones de estas medidas.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó el viernes que 626 personas han sido liberadas en el país. Sin embargo, los colectivos opositores llevan otras cuentas.

Víctor Borjas, uno de los excarcelados

Las fotografías y videos de los reencuentros de los excarcelados con sus familiares y amigos han conmovido las redes sociales en los últimos días. Uno de los casos más virales ha sido el de Víctor Borjas, dirigente del partido de oposición Voluntad Popular (VP).

La colectividad naranja informó el domingo a través de redes sociales que Borjas fue uno de los recién liberados por el régimen en el estado de Zulia.

“Confirmamos que nuestro miembro del EMA de Maracaibo, Víctor Borjas, ha sido excarcelado tras un año de secuestro por parte de la dictadura. Te estábamos esperando, amigo. No debiste estar ni un día en esa prisión injusta. ¡Aún faltan cientos! Mantenemos nuestra exigencia: liberen a TODOS los presos políticos", indicó VP en Instagram.

El emotivo reencuentro de Víctor Borjas con sus hijas

Víctor Borjas quiso hacer aún más especial el reencuentro con sus hijas menores de edad. En un video, que ha emocionado a miles de internautas, se observa el momento en que el líder político llega a su barrio escondido en un oso de peluche gigante y saluda a las niñas.

Las menores abrazan al oso de peluche sin saber quién se escondía debajo del disfraz, hasta que segundos después Víctor Borjas descubre su rostro y las niñas se sorprenden y lloran al reconocerlo.

Borjas se fundió en un abrazo fuerte con sus hijas y lloró de felicidad al reencontrarse con ellas después de un largo año.