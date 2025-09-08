El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó este lunes que el país permanece en alerta y sin miedo ante el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, lo que para Caracas representa un intento de provocar un cambio de “régimen”, aunque el Gobierno de Donald Trump asegura que es para combatir el narcotráfico.

En una rueda de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, Padrino aseguró que “todo el despliegue” militar de Estados Unidos en el Caribe está “apuntando a Venezuela” y, añadió, las autoridades locales se mantienen atentas.

“Todo el despliegue apuntando a Venezuela de buque destructores, del empleo de drones, del empleo de helicópteros levantados desde las mismas cubiertas de los buques. Todo eso lo estamos observando desde aquí desde Venezuela”, manifestó el ministro.

Ante esto, indicó que hay un “pueblo que está vigilante” y “en permanente alerta” de “toda situación” que “pueda atentar contra seguridad física” y la soberanía de Venezuela.

Para Padrino, Estados Unidos mantiene una “amenaza militar sin precedentes” y, “en paralelo”, aseguró, pretende “desestabilizar, desde adentro, a las instituciones (venezolanas), provocar la división de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y provocar también que salgan por ahí traidores”, por lo que llamó a consolidar “la estabilidad interna del país”.

Estados Unidos ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas que asegura “contaminan” las calles de su país y ordenó, la semana pasada, que diez naves de combate F-35 fueran a una base aérea de Puerto Rico.

El Gobierno de Trump acusa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de “violar las leyes de narcóticos”, lo que el líder chavista niega.

Maduro dijo este viernes que Washington “debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe” y pidió respeto a su soberanía.