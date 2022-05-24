Las carreras técnicas y tecnológicas apuntan a la aplicación del conocimiento y están en contacto con la realidad laboral del país.

José Jaime Rodríguez, gerente del Instituto Técnico Comfacesar -Instecom-, afirma que una carrera técnica se puede desarrollar en tres ciclos, mientras que una carrera tecnológica tiene una duración de hasta siete y ocho semestres que ya es muy parecida a una carrera profesional.

Las carreras técnicas se caracterizan en que su plan de estudios se enfoca a la práctica de lo aprendido, es decir, habilita a los estudiantes para realizar funciones específicas en el área operativa. Es una formación destinada a capacitar para un trabajo o una función específica.

En tanto que las carreras tecnológicas tienen un mayor grado de especialización. Comprenden programas que están íntimamente ligados con los procesos técnicos, pero al mismo tiempo tienen un componente más alto de conocimientos teóricos.

‘Una carrera técnica da la opción de formarse por competencia, lo que llaman educación para el trabajo y desarrollo, para así poder acceder a un trabajo de manera más rápida. El estudiante adquiere una competencia, se certifica como técnico laboral y puede trabajar más rápido’, dice José Jaime Rodríguez.

El Instituto Técnico Comfacesar cuenta con el área de tecnología con la carrera de técnico laboral por competencia en sistemas, mantenimiento de equipos electrónicos, técnico laboral por competencia en auxiliar de diseño gráfico y atención a la primera instancia, una carrera que ha tenido mucha demanda.

Instecom también cuentan con las carreras de técnico laboral en auxiliar en ventas, auxiliar contable y financiero, administrativo, así como en seguridad y salud en el trabajo, entre otras carreras.

Las que cuentan con mayor proyección hacia el futuro

Chenier de Jesús Serna Solano, coordinador de admisiones de la Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo, Tecnar, indica que las carreras técnicas y tecnológicas con mayor proyección hacia el futuro son las que tienen que ver con las áreas de tecnologías, especialmente la parte de sistemas.

Agrega que además existen unos proyectos importantes de región en el Caribe colombiano concerniente a la parte portuaria, con las carreras transversales, los cuales van orientados en los procesos administrativos contables y de seguridad en las empresas, como seguridad en salud en el trabajo, logística, la parte portuaria, todo lo relacionado con sistemas de información, desarrollo de páginas web, entre otras áreas.

Serna Solano coincide en que estudiar una carrera tecnológica o una técnica permite más rápidamente acceso al campo laboral, teniendo en cuenta que hoy todas las empresas requieren más mano de obra cualificada, pero en cargos operativos por lo que en la medida que las personas puedan estudiar una carrera técnica y tecnológica les abre las puertas al mundo laboral, para después seguir escalonando en su vida profesional en el crecimiento que puedan desarrollar, ya sea dentro de la empresas o como emprendedores.

El coordinador de admisiones de la Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo, Tecnar, explica que las carreras técnicas van orientadas hacia una competencia específica y más al hacer, mientras que las tecnológicas, si bien es cierto tienen unas competencias específicas, son más transversales, es decir, se desarrolla la integralidad de muchos procesos administrativos que se articulan con el hacer.