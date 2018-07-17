Horóscopo de Tauro para el Lunes, 16 de Julio del 2018

Para los nacidos bajo el signo de Tauro, los astros dicen: Estará preocupado por un problema laboral que ha quedado pendiente de ayer. Recibirá información importante sobre sus finanzas. . Eres Tauro si naciste entre el 21 DE Abril y el 20 DE Mayo