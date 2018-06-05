Horóscopo de Leo para el Lunes, 4 de Junio del 2018

Para los nacidos bajo el signo de Leo, los astros dicen: Sentirá que un compañero de trabajo no se comporta correctamente. Tenga cuidado si debe usar herramientas peligrosas. . Eres Leo si naciste entre el 24 DE Julio y el 23 DE Agosto