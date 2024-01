Nelson Velásquez pasó un incómodo momento durante un concierto en Ciénaga

El artista, quien formó parte del selecto grupo 'Los Inquietos del Vallenato' en el pasado, se vio envuelto en una situación incómoda cuando, según sus afirmaciones, intentaron suspender su actuación apagando el sonido. Visiblemente molesto, Velásquez no dudó en expresar su descontento en pleno escenario.

"Me están diciendo que me van a apagar el sonido, apágalo pues. Yo tengo un tiempo para cantar, a mí me dieron un tiempo para cantar. Hazlo, por qué huyes, cobarde", exclamó el cantante a través del altavoz, dirigiéndose al equipo de sonido.