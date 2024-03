El largo camino por recorrer de los carros eléctricos en Colombia

Aunque gremios del país han señalado que se necesitan incentivos para promover la compra de estos vehículos, la realidad es que este segmento ha crecido en materia de ventas, más allá de la desaceleración económica que ha tenido el parque automotor del país, en el que se ha reducido la venta de vehículos tanto nuevos como usados a nivel general.

Walter García es un usuario barranquillero de un vehículo eléctrico, y dentro de su perspectiva ha manifestado tener cambios positivos en su bolsillo.

“Una de las cosas por las cuales me decidí comprar un vehículo eléctrico era el alza constante del precio de la gasolina, y pese a que adquirir el vehículo me costó siempre dinero, ha valido la pena, ya que solo es cuestión de conectarlo como si fuera un teléfono celular para cargarlo y me dura bastante. Fue una buena decisión”, manifestó el usuario barranquillero.