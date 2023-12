Banrepública iniciará programa de acumulación de reservas internacionales

Los participantes pagarán una prima que se fijará a través del mecanismo de subasta de precio uniforme. El precio de ejercicio de las opciones será la TRM vigente del día en que se realice el ejercicio.

“El programa no persigue ningún objetivo de tasa de cambio y no busca alterar el nivel ni la volatilidad de la tasa de cambio. Adicionalmente, no interfiere con la postura de política monetaria. El Banco de la República utilizará los instrumentos necesarios para asegurar que la tasa de interés de corto plazo de la economía sea coherente con la tasa de interés de intervención establecida por la Junta”, dijo el Banco en un comunicado.

La Junta decidió que realizará la convocatoria para la primera subasta el 28 de diciembre de 2023, esta subasta se llevará a cabo el 2 de enero de 2024 y tendrá un cupo de USD200 millones. Estas opciones podrán ejercerse entre el 3 y el 31 de enero de 2024.