El precio del dólar en Colombia para este lunes 2 de febrero inició con un promedio de $3.652, lo que significó un descenso de $18 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.670,47.

La divisa estadounidense comenzó la semana a la baja en un contexto de la caída que han presentado los precios de los metales preciosos en el mercado.

En el contexto nacional el mercado reaccionó a varias decisiones macroeconómicas; el Banco de la República aumentó la tasa de interés en 100 puntos básicos, luego de dos años de recortes; y el Gobierno Petro anunció un recorte en el Presupuesto de este año de $16 billones tras la caída del decreto de emergencia económica.

El precio del oro, considerado activo refugio en momentos de incertidumbre económica, y el de la plata se desploman nuevamente este lunes y acumulan unas pérdidas del 23 % y de más del 60 %, respectivamente, desde los máximos históricos alcanzados la semana pasada.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, el precio del oro baja el 7,31 %, hasta los 4.542,80 dólares.

El pasado viernes, el oro ya descendió casi un 9 % y se aleja así con fuerza de los máximos históricos que alcanzó el pasado día 29 de enero, en los 5.595,47 dólares.

El precio de la plata también se desplomaba este lunes, el 11,64 %, hasta los 75,36 dólares. El pasado viernes ya se dejó otro 28 %.

De esta manera, la plata pierde más del 61 % desde los récords que alcanzó el 29 de enero, en los 121,65 dólares.

El analista de XTB Adrián Hostaled ha explicado que la caída del precio del oro “sugiere un ajuste de conjunto en los metales preciosos tras un periodo muy intenso de compras como refugio”.

Asimismo, según Manuel Pinto, analista de XTB, el metal dorado se ha visto afectado por el anuncio de Kevin Warsh como futuro presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed) en sustitución de Jerome Powell.

“El oro y la plata pueden sufrir nuevas correcciones, al igual que el bitcóin, al descontarse la apreciación del dólar, la subida en la rentabilidad de los bonos y la reducción de liquidez del mercado, mientras los bancos surgen como una nueva oportunidad”, ha matizado Pinto.