La relación entre Mbappé y Neymar es “muy buena”, asegura Galtier

El entrenador del PSG, Christophe Galtier, ha tenido que salir al paso de nuevo por un posible foco de tensión entre Kylian Mbappé y Neymar, tras la polémica por los penaltis y ha asegurado que la relación entre ambos es “muy buena”.



En rueda de prensa previa al partido liguero ante el Brest, Galtier habló este viernes de una acción del encuentro ante el Juventus de Turín el martes, cuando Mbappé optó en el minuto 51 por chutar a puerta -sin éxito- en lugar de pasar a Neymar, mejor colocado para marcar el tercer gol. El PSG acabó ganando con cierto sufrimiento por 2-1.



“Kylian hizo una buena aceleración dentro del área, pero no vio a Ney. Luego, cuando ves las imágenes en la tele, todo parece sencillo pero son dos segundos para tomar una decisión y Kylian estaba centrado en el balón para chutar”, explicó Galtier para disculpar a su jugador estrella.



El entrenador, que confesó haber hablado con el delantero francés sobre esta jugada, dijo estar “convencido” de que “Mbappé dará asistencias a Ney, y Ney a Kylian”. “No sentí nada negativo por esta acción de partido”, abundó.



“La relación entre Ney y Kylian es muy buena. Lo digo sinceramente”, zanjó. “Hacen juntos los ejercicios, se les ve juntos en los calentamientos”. Los dos atacantes tuvieron un roce hace unas semanas a cuenta del orden en el lanzamiento de penaltis.



Galtier también fue interrogado sobre algunos errores del portero italiano Gigi Donnarumma, a quien le achacan un fallo importante en el gol del Juventus. Pero descartó sentar al transalpino en el banquillo en beneficio del costarricense Keylor Navas.



“No voy a cambiar el puesto de portero. Olvidamos que es un portero joven aunque juegue desde hace unos años”, afirmó antes de referirse a “dos paradas decisivas” que hizo en el partido del martes y a avanzar que quiere “un portero bien ubicado en los balones parados, y él tiene el físico y la técnica” para mejorar en ese aspecto.



Asimismo, analizó los dos últimos fichajes españoles, Carlos Soler (ex del Valencia) y Fabián Ruiz (ex del Napóles).



Galtier dejó la puerta abierta para que sean titulares, sobre todo Soler, al que nota bastante más rodado que Ruiz, quien estuvo un par de semanas apartado hasta que se concretó el fichaje por el PSG.



“Carlos está con ritmo, ha hecho la preparación normal. Su último partido lo jugó hace 10 días con el Valencia”, sentenció.