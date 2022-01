“Me visualizo jugando la Eliminatoria”: Harold Preciado

Su paso por el fútbol chino lo marcó. Hoy Preciado se siente un jugador más completo gracias a esa experiencia que vivió en territorio asiático.

“El fútbol chino me enseño muchas cosas. Gané experiencia y aprendí a ser un jugador más completo en el frente de ataque. Hoy no solo soy un ‘9’, hoy también me siento cómodo de extremo, así que puedo brindarles más posibilidades en ataque a los entrenadores que tenga. Muy feliz por esa experiencia y por todo lo aprendido”.

Preciado espera que este llamado no solo quede en un amistoso. El delantero azucarero se siente con capacidades para aportarle más a la Selección, incluso en los partidos oficiales camino al Mundial de Catar 2022.

“Yo siempre visualizo en grande, así que me visualizo jugando la Eliminatoria. Primero espero hacer un buen trabajo ante Honduras, si me brindan la oportunidad, y poder marcar. Luego me visualizo haciendo bien las cosas con el Deportivo Cali, porque también de eso va a depender que me sigan teniendo en cuenta. Para estar en la Selección debo estar al 200% y ese es mi objetivo este año”, aseguró.

Preciado elogió a su compañero Teófilo Gutiérrez, principal ausente en esta convocatoria, pero no quiso entrar a valorar si merecía o no el llamado.

“Teo es un gran jugador, de mucha experiencia. Si debe o no estar en la Selección es un tema que se me sale de las manos. Pero el tiempo de Dios es perfecto, y esperemos que pronto pueda estar”, concluyó.