El Werder Bremen oficializa el fichaje del barranquillero Rafael Santos Borré

“Viví al Werder como rival y me sorprendió la pasión con la que afrontan los partidos. Conozco al Werder desde pequeño y sé qué grandes jugadores han jugado aquí. Aunque los últimos años no han sido fáciles, el club va por buen camino. Estoy feliz de ser parte de eso en la próxima temporada. No puedo esperar para empezar”, fueron las declaraciones de Borré al llegar al equipo.

Este será el quinto equipo en la carrera de Borré, luego de su paso por el Deportivo Cali, el Villarreal de España, el River Plate de Argentina y el Eintracht Frankfurt de Alemania.

El presente de Werder Bremen en la Bundesliga no es bueno, al ocupar la última casilla de la tabla de posiciones. En la primera fecha perdieron por goleada con Bayern Múnich, mientras que en la más reciente jornada fueron derrotados por Friburgo.