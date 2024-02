David González se queja de desventaja de Tolima para enfrentar a Junior

El técnico de los ‘Pijaos’ criticó que los rojiblancos lleguen al compromiso con una semana de pausa, mientras a ellos les tocó jugar contra Jaguares, el jueves anterior en Ibagué.

“Es un calendario que a veces el diseño no se entiende. Nosotros vamos en tres días a jugar en Barranquilla contra un equipo que va a tener una semana entera de descanso, entonces el calendario en realidad no se entiende. Es como cuando uno empieza a armar algo que compra en un supermercado y normalmente uno va llegando a la última parte y resulta que la primera le quedó mal armada, ¿y qué le toca hacer? Devolverse y volver a empezar a armar. Aquí no lo hacemos así”, comentó González en la rueda de prensa posterior al partido que el cuadro vinotinto y oro le ganó 2-0 a Jaguares.