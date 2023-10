¿Cuándo, dónde y a qué hora juega Colombia contra Brasil y Paraguay?

Además de revelar los horarios de Colombia, la Conmebol también anunció el resto de la programación. En la fecha cinco chocarán Bolivia vs. Perú (4 p.m.), Venezuela vs. Ecuador (5 p.m.), Argentina vs. Uruguay (7 p.m.) y Chile vs. Paraguay (7:30 p.m.). Estos horarios son todos de Colombia.

Para la sexta fecha, la última de la Clasificatoria de este año, se enfrentarán Uruguay vs. Bolivia (6:30 p.m.), Ecuador vs. Chile (6:30 p.m.), Brasil vs. Argentina (7:30 p.m.) y Perú vs. Venezuela (9 p.m.).

Con esto se le pondrá punto final a la Eliminatoria en 2023 y esta regresará para el mes de septiembre de 2024, luego de que se dispute la Copa América de ese año en Estados Unidos.