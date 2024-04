Atlético de Madrid vs. Borussia Dortmund: comienza una serie pareja

En el Dortmund, sin el extremo holandés Donyell Malen, su máximo goleador, que viene de una lesión y no está plenemente recuperado, Terzic podría repetir el equipo titular de los dos últimos partidos contra el Bayern y el Stuttgart, aunque en varias posiciones tenga algunas alternativas.

En el centro de la defensa vienen jugando Mats Hummels y Nico Schlotterbeck. La alternativa allí sería Niklas Süle.

Otra variante sería una defensa de tres centrales. Lo ha hecho en algunos partidos, pero es poco probable este miércoles.

En el doble pivote, Emre Can es duda por indisposición. No se entrenó, aunque su técnico es "optimista" sobre su disponibilidad para el encuentro. Si es así, formará de inicio junto a Marcel Sabitzer. Si no, Felix Nmecha surge como posible sustituto.

Mientras, en la media punta jugará previsiblemente Julian Brandt, con la segunda opción del veterano Marco Reus.

Lo más probable es que Terzic mantenga su once tipo de los últimos choques, con Karim Adeyemi, una de sus principales armas en los encuentros más recientes por su velocidad, y Jadon Sancho por los extremos y con Niclas Fullkrug como rematador de referencia en el frente de ataque para el Metropolitano.