Junior ya tiene todo listo para enfrentarse a Fortaleza, este domingo, en el estadio Romelio Martínez, por la jornada 11 de la Liga-I.

El equipo rojiblanco necesita sí o sí volver a la victoria luego del empate 1-1 ante Alianza y la dura caída 4-0 frente a Nacional en casa.

Para este juego, el entrenador Alfredo Arias cambia algunos nombres y le da la confianza a Teófilo Gutiérrez, quien compartirá el ataque con Luis Fernando Muriel.

Joel Canchimbo también es novedad, así como Yeison Suárez en la formación inicialista.

Junior forma así: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Jean Pestaña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Harold Rivera, Juan David Ríos; Joel Canchimbo, Teófilo Gutiérrez, Cristian Barrios; Luis Fernando Muriel.

MINUTO A MINUTO

5. Disparo de Herrera que se va por encima de la portería de Fortaleza.

12. Potente disparo de Muriel que el arquero de Fortaleza envía al tiro de esquina.

13. ¡Gooooooooooooool de Junior! A Teófilo le queda un rebote, se perfila y remata acomodado para marcar el 1-0.

26. Disparo dentro del área de un jugador de Fortaleza que se va desviado.

27. Tiro a ras de piso de Joel Canchimbo que se va cerca al palo derecho del arquero de Fortaleza.

34. Potente disparo de un jugador de Fortaleza que se estrella en el palo.