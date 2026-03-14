Abdel Abqar, defensa del Getafe fue expulsado durante el partido que disputa su equipo ante el Atlético de Madrid por pellizcar los genitales a Alexanser Sorloth.

Leer también: Bayer Leverkusen 1, Bayern Munich 1: gol y expulsión para Luis Díaz

En el minuto 55, el árbitro Miguel Ángel Ortiz mostró la cartulina roja directa al defensor marroquí. Avisado desde el VAR, comprobó a través de las imágenes como Abqar le pellizcaba los genitales a Sorloth en el centro del campo cuando el balón no estaba cerca.

¡INSÓLITA EXPULSIÓN EN GETAFE! Abdel Abqar dejó a su equipo con un jugador menos ante Atlético de Madrid por este agarrón a Sorloth, donde más duele...



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5uv6wvIFBY — SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2026

Después de esa acción, Sorloth tiró al suelo con un agarrón al jugador del Getafe. Por ese gesto, el atacante del Atlético de Madrid vio una cartulina amarilla.