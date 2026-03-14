Abdel Abqar, defensa del Getafe fue expulsado durante el partido que disputa su equipo ante el Atlético de Madrid por pellizcar los genitales a Alexanser Sorloth.
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En el minuto 55, el árbitro Miguel Ángel Ortiz mostró la cartulina roja directa al defensor marroquí. Avisado desde el VAR, comprobó a través de las imágenes como Abqar le pellizcaba los genitales a Sorloth en el centro del campo cuando el balón no estaba cerca.
¡INSÓLITA EXPULSIÓN EN GETAFE! Abdel Abqar dejó a su equipo con un jugador menos ante Atlético de Madrid por este agarrón a Sorloth, donde más duele...— SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2026
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Después de esa acción, Sorloth tiró al suelo con un agarrón al jugador del Getafe. Por ese gesto, el atacante del Atlético de Madrid vio una cartulina amarilla.