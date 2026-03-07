El colombiano Ángel Barajas conquistó este sábado la medalla de oro en la final de barras paralelas de la Copa del Mundo de gimnasia artística disputada en Bakú, consolidando su gran momento deportivo en el circuito internacional y ratificando su condición como una de las principales figuras de este deporte en América Latina.

El gimnasta cucuteño se impuso con una calificación de 14.600 puntos, una rutina que destacó por su precisión técnica, control en las transiciones y una salida limpia que terminó convenciendo a los jueces. Con ese puntaje superó al japonés Wataru Tanigawa, quien obtuvo 14.200 unidades y se quedó con la medalla de plata, mientras que el australiano Jesse Moore completó el podio con 14.000 puntos.

La victoria tuvo un significado especial para Barajas, ya que en la ronda clasificatoria había terminado en la quinta posición con 13.633 puntos tras sufrir una caída durante su rutina. En la final, sin embargo, el colombiano mostró mayor seguridad y corrigió los errores para ejecutar un ejercicio sólido que le permitió marcar la diferencia frente a sus rivales.

Sit back and admire the Parallel Bars brilliance from Angel Barajas 🇨🇴, who is just getting better and better. So much complexity in this Baku World Cup routine — and a well-deserved 🥇! pic.twitter.com/7GAPc4AoYO — World Gymnastics (@gymnastics) March 7, 2026

El triunfo en la capital azerbaiyana se suma a la creciente lista de resultados internacionales del joven gimnasta, quien con apenas 19 años continúa consolidándose entre los especialistas más competitivos del circuito de Copas del Mundo organizado por la Federación Internacional de Gimnasia. Además, el deportista colombiano aún tiene actividad en el certamen, ya que también logró su clasificación a la final de barra fija, otra de sus pruebas fuertes.

Con esta nueva medalla dorada, Barajas reafirma el progreso que ha mostrado en los últimos años y fortalece su proyección en la élite de la gimnasia artística mundial, manteniendo a Colombia presente en el podio de una disciplina tradicionalmente dominada por potencias europeas y asiáticas.