Una fuerte controversia rodea a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina tras revelarse supuestas prácticas irregulares por parte de algunos deportistas en la disciplina de salto de esquí.

Así se disputará la fecha 6 de la Liga BetPlay 2026-1

Así fue el encuentro entre el ‘Pibe’ Valderrama y el ‘Tino’ Asprilla que se volvió viral

Se acerca el regreso de Lucas Monzón

Los medios han señalado que atletas noruegos habrían recurrido a inyecciones de ácido hialurónico para alterar las medidas corporales exigidas en los controles técnicos.

De acuerdo con los reportes, esta sustancia, que no está prohibida por los organismos deportivos, puede aumentar temporalmente el volumen corporal en determinadas zonas, lo que podría influir directamente en el diseño de los trajes de competencia.

Según las denuncias, algunos deportistas se habrían aplicado ácido hialurónico antes de las mediciones oficiales, con el objetivo de ampliar ligeramente su perímetro corporal. Esto permitiría confeccionar trajes con mayor superficie, favoreciendo el desplazamiento en el aire durante los saltos.

La Federación Internacional de Esquí y Snowboard ha advertido que cualquier variación en las dimensiones del uniforme puede generar ventajas competitivas, ya que una tela más holgada facilita el planeo y mejora la estabilidad.

Yimmi Chará estuvo involucrado en un accidente de tránsito que no pasó a mayores

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó que adelanta una revisión del caso para determinar si existieron manipulaciones intencionales en los controles. Aunque el ácido hialurónico no figura en la lista de sustancias prohibidas, su uso con fines competitivos podría violar principios de juego limpio.

Asimismo, especialistas señalan que incluso pequeñas modificaciones en las medidas pueden representar varios metros adicionales en un salto, lo que impacta directamente en los resultados.

Varios atletas noruegos han manifestado su rechazo a las acusaciones. Algunos han expresado que no desean que su disciplina sea asociada con polémicas ni escándalos.

El caso, conocido en redes sociales como “penisgate”, ha generado debate a nivel mundial y ha puesto en el centro de atención la integridad en los deportes de invierno.

Además, los próximos meses serán claves para determinar si se aplican sanciones o cambios en los sistemas de medición.