El Fútbol Profesional Colombiano retoma las acciones esta semana con los partidos que corresponden a las fecha 6 de la Liga BetPlay 2026-1. Se trata de una jornada complicada, pues la mayoría de equipos solo ha descansado poco desde sus anteriores encuentros.

Leer también: América anuncia la salida de Rodrigo Holgado: regresa al fútbol chileno

La jornada comienza este mismo martes con 3 partidos. Es una fecha que pondrá a prueba a los técnicos y jugadores por las rotaciones, el clima y el ambiente de cada estadio, además de los viajes con pocos días de por medio.

Antes de la fecha, el Inter de Bogotá y el Deportivo Pasto lideran la tabla con 10 puntos, seguidos por Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla y Llaneros. Les sigue Deportes Tolima y Águilas Doradas con 8 tantos y dentro de los primeros ocho cierra Deportivo Cali con 7.

Jornada de partidos completa de la fecha 6 de la Liga BetPlay 2026-1

Martes 10 de febrero de 2026

Cúcuta Deportivo vs. Independiente Medellín

4:00 p.m. — Estadio General Santander

Llaneros FC vs. Deportivo Pasto

6:20 p.m. — Estadio Bello Horizonte – Rey Pelé

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

8:30 p.m. — Estadio Américo Montanini

Miércoles 11 de febrero de 2026

Internacional de Bogotá vs. Deportivo Cali

4:20 p.m. — Estadio Metropolitano de Techo

Millonarios FC vs. Águilas Doradas

6:30 p.m. — Estadio El Campín (Bogotá)

Jueves 12 de febrero de 2026

Boyacá Chicó vs. Jaguares FC

4:10 p.m. — Estadio La Independencia

Once Caldas vs. Junior FC

6:20 p.m. — Estadio Palogrande

Atlético Nacional vs. Fortaleza FC

8:30 p.m. — Estadio Atanasio Girardot

Viernes 13 de febrero de 2026

América de Cali vs. Independiente Santa Fe

8:00 p.m. — Estadio Pascual Guerrero

Hay que recordar que algunas horas y sedes de algunos partidos podrían ser cambiadas.