El Fútbol Profesional Colombiano retoma las acciones esta semana con los partidos que corresponden a las fecha 6 de la Liga BetPlay 2026-1. Se trata de una jornada complicada, pues la mayoría de equipos solo ha descansado poco desde sus anteriores encuentros.
Leer también: América anuncia la salida de Rodrigo Holgado: regresa al fútbol chileno
La jornada comienza este mismo martes con 3 partidos. Es una fecha que pondrá a prueba a los técnicos y jugadores por las rotaciones, el clima y el ambiente de cada estadio, además de los viajes con pocos días de por medio.
Antes de la fecha, el Inter de Bogotá y el Deportivo Pasto lideran la tabla con 10 puntos, seguidos por Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla y Llaneros. Les sigue Deportes Tolima y Águilas Doradas con 8 tantos y dentro de los primeros ocho cierra Deportivo Cali con 7.
Jornada de partidos completa de la fecha 6 de la Liga BetPlay 2026-1
Martes 10 de febrero de 2026
Cúcuta Deportivo vs. Independiente Medellín
4:00 p.m. — Estadio General Santander
Llaneros FC vs. Deportivo Pasto
6:20 p.m. — Estadio Bello Horizonte – Rey Pelé
Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima
8:30 p.m. — Estadio Américo Montanini
Miércoles 11 de febrero de 2026
Internacional de Bogotá vs. Deportivo Cali
4:20 p.m. — Estadio Metropolitano de Techo
Millonarios FC vs. Águilas Doradas
6:30 p.m. — Estadio El Campín (Bogotá)
Jueves 12 de febrero de 2026
Boyacá Chicó vs. Jaguares FC
4:10 p.m. — Estadio La Independencia
Once Caldas vs. Junior FC
6:20 p.m. — Estadio Palogrande
Atlético Nacional vs. Fortaleza FC
8:30 p.m. — Estadio Atanasio Girardot
Viernes 13 de febrero de 2026
América de Cali vs. Independiente Santa Fe
8:00 p.m. — Estadio Pascual Guerrero
Hay que recordar que algunas horas y sedes de algunos partidos podrían ser cambiadas.