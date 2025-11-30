Deportes Tolima puso un pie en la final de la Liga II-2025 al vencer por 1-0 a Santa, campeón del pasado torneo, que ha anticipado así su baja de la lucha por el nuevo título en la cuarta jornada de los cuadrangulares semifinales.

Un gol agónico del delantero Adrián Parra sentenció el partido en el Manuel Murillo Toro de Ibagué.

El equipo pijao, dirigido por Lucas González, lidera el Grupo B con 10 puntos, seguido con 7 por Atlético Bucaramanga, que este sábado recuperó sus opciones de luchar por la clasificación al derrotar por 2-0 a Fortaleza en Bogotá.

Justamente Fortaleza y Santa Fe terminaron la jornada con tres unidades y quedaron eliminados a falta de dos jornadas para el cierre de los cuadrangulares.

En el estadio Manuel Murillo Toro, el Tolima empezó a sufrir porque perdió por lesión al portero uruguayo Cristopher Fiermarín al minuto 8 y en su reemplazo ingresó el brasileño Neto Volpi.

El partido estuvo muy parejo, con oportunidades en las dos porterías, pero Santa Fe tuvo que remar contracorriente desde el minuto 76 por la expulsión, por doble amonestación, del volante Ewil Murillo.

Cuando parecía que los visitantes iban a aguantar para llevarse un punto y mantenerse vivos en el campeonato, el equipo local logró abrir el marcador al minuto 94 cuando el centrocampista Juan Pablo Torres filtró un pase para que Parra, en el mano a mano, venciera la resistencia del portero Andrés Mosquera Marmolejo.

En el otro juego de la jornada, el Atlético Bucaramanga se llevó la victoria 2-0 sobre Fortaleza con anotaciones de los argentinos Luciano Pons y Fabián Sambueza.

Los locales tuvieron que jugar casi todo el partido con nueve futbolistas por las expulsiones del central Luis Escorci,a al 17’, y del lateral Jonathan Marulanda, al minuto 45, mientras que los ganadores terminaron el partido con 10, porque el defensor Aldair Gutiérrez recibió dos tarjetas y fue expulsado al minuto 81.

Con los resultados de este sábado, el Tolima puede conseguir la clasificación si la próxima semana se lleva, por lo menos, un punto de su visita al Atlético Bucaramanga.