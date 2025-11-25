La ceremonia de proclamación y premiación del Deportista del Año 2025 de la Asociación de Periodistas Deportivos del Atlántico (Acord Atlántico) se realizará el miércoles 17 de diciembre en Barranquilla.

El acto está programado en Combarranquilla Boston, a partir de las 9:30 de la mañana, con exaltación en cada categoría de la familia del deporte en el departamento, así:

Deportista Estudiante, Deportista Revelación, Deportista Infantil, Deportista de Provincia, Deportista Discapacitado, Deportista Aficionado, Deportista Profesional; Entrenador de Iniciación, Entrenador Aficionado, Entrenador Profesional; Dirigente Aficionado, Dirigente Profesional; Liga y Club o Institución; Árbitro; Ejemplo a Seguir; Evento; Vida y Obra y Deportista del Año.

Además, se premiarán a tres periodistas en estas categorías: Año, Esfuerzo Periodístico y Vida y Obra.

El año pasado los ganadores fuero9n el ciclista Cristian Ortega y la atleta Marleth Ospino.

“Acord Atlántico, la primera entidad de periodistas deportivos creada en el país, en 1946, instituyó este premio desde sus primeros días. Y esta edición seguirá la tradición que luego se extendió por toda Colombia”, declaró Estewil Quesada Fernández, presidente de Acord Atlántico y vicepresidente de Acord Colombia.