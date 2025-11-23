La delegación colombiana tuvo un buen comienzo en los XX Juegos Bolivarianos Lima–Ayacucho 2025, con destacadas actuaciones en el ciclismo de montaña y en el tiro deportivo, que le entregaron las primeras medallas del certamen.

En la exigente subsede de Ayacucho, el país celebró un histórico 1–2 en el cross country femenino de MTB. Ana María Roa se consagró campeona bolivariana tras dominar la prueba con un tiempo de 1:13:20, demostrando fortaleza en los ascensos prolongados y precisión en los sectores técnicos del recorrido.

Su compatriota Diana Carolina Pinilla aseguró la medalla de plata al detener el cronómetro en 1:14:05, completando una actuación impecable para Colombia. El podio lo cerró la ecuatoriana Michela Adriana Molina, bronce con registro de 1:17:37.

Desde la primera vuelta, el cuerpo técnico colombiano planteó una estrategia de salida controlada, lo que permitió que Roa y Pinilla tomaran la punta en la segunda vuelta y empezaran a abrir diferencias frente a sus rivales de Ecuador, que no lograron sostener el ritmo. La prueba se desarrolló con seis corredoras en competencia, y con el paso de las vueltas las colombianas consolidaron su dominio hasta cruzar la línea de meta con autoridad, firmando las dos primeras preseas doradas y plateadas del país en este deporte.

La fiesta colombiana no se detuvo allí. En el Polígono de Tiro de Las Palmas, el equipo masculino de pistola de aire también subió al podio tras conseguir la primera medalla oficial del país en las justas: una presea de plata. El conjunto conformado por Sebastián Sánchez, Juan Sebastián Rivera y Armando Gómez acumuló un puntaje total de 1671, solo seis unidades por debajo de Perú, que se llevó el oro con 1677. Venezuela completó el podio con 1651.

La prueba se desarrolló desde las 8:00 de la mañana de este domingo, con la participación de 20 tiradores de siete naciones, en una clasificación individual de 60 disparos en 75 minutos.

Además, Héctor Viveros conquistó la medalla de oro en la división de 60 kilogramos de arranque en levantamiento de pesas.