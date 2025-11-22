La Federación Colombiana de Béisbol, en alianza con Major League Baseball, realizará el próximo 29 de noviembre una Clínica de Béisbol en Medellín, dirigida a 100 niños y niñas entre 6 y 12 años. El evento tendrá como invitado especial al astro de las Grandes Ligas Giancarlo Stanton.

La jornada se llevará a cabo desde las 12:00 p. m., en el estadio Luis Alberto Villegas y contará con el acompañamiento de 12 entrenadores colombianos, quienes guiarán el trabajo técnico y formativo de los participantes.

Se trata de una iniciativa sin precedentes en el país, que busca fortalecer la enseñanza del béisbol desde la base, acercando a las nuevas generaciones a referentes internacionales y al alto nivel competitivo.