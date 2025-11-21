Colombia llevará 430 deportistas a los XX Juegos Bolivarianos, que se disputarán desde este sábado hasta el 7 de diciembre en las ciudades peruanas de Lima y Ayacucho. En la plantilla hay tres medallistas olímpicos y tres campeones mundiales.

La delegación tricolor apuntará a repetir los títulos conseguidos en los Juegos de 2013 en Trujillo (Perú), los de 2017 en Santa Marta (Colombia) y los de 2022 en Valledupar (Colombia). Y para ello contará con una amplia nómina de deportistas que participarán en casi todos los 41 deportes y 57 disciplinas de los Juegos.

Una de las abanderadas de Colombia será la luchadora Tatiana Rentería, quien comienza el nuevo ciclo olímpico con el objetivo de llegar en la mejor forma a Los Ángeles 2028 para repetir o mejorar el bronce obtenido en París 2024 en la categoría de 76 kilogramos.

El otro abanderado será el pesista Yeison López, que en París ganó la medalla de plata de los 89 kilogramos y es el campeón mundial vigente de su categoría, por lo que en las competencias de Perú apunta a ser uno de los deportistas más destacados.

La otra medallista olímpica que representará a Colombia es Mari Leivis Sánchez, ganadora de la plata en los 71 kilogramos de los Juegos Olímpicos de 2024.

Otros de los deportistas destacados que participarán en los Bolivarianos son Eider Arévalo, campeón de los 20 kilómetros marcha en el Mundial de Atletismo de 2017, y Kevin Quintero, ganador del keirin en el Mundial de Ciclismo en Pista de Glasgow en 2023.

La delegación cafetera también tendrá a otros medallistas mundiales como la boxeadora Valeria Arboleda, que en septiembre pasado obtuvo la medalla de bronce en los 57 kilos en el Campeonato Mundial de Boxeo en Liverpool, y Natalia Linares, que con tan solo 22 años consiguió hace dos meses la medalla de bronce en el salto de longitud del Mundial de Atletismo de Japón.

Igualmente participará la ciclista Stefany Cuadrado, que conquistó el bronce en el keirin del Mundial de Pista de Chile 2025.

Los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se disputarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre con la participación de 4.000 atletas y 1.600 oficiales de 41 deportes y 57 disciplinas en 43 escenarios deportivos de ambas ciudades peruanas.

Los países confirmados en la competencia, algunas de cuyas delegaciones ya están en Perú, son Barbados, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Panamá, Paraguay, República Dominicana ,Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.