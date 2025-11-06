La actual número uno del tenis femenino, Aryna Sabalenka, se enfrentará al australiano Nick Kyrgios en un partido de exhibición que recreará la icónica “Batalla de los sexos”.

Este encuentro está programado para el 28 de diciembre en Dubái, y busca rendir homenaje al histórico enfrentamiento entre Billie Jean King y Bobby Riggs en 1973, un evento que marcó un antes y un después en la lucha por la igualdad de género en el deporte.

“Siento un gran respeto por Billie Jean King y por lo que ha hecho por el deporte femenino. Estoy orgullosa de representar al tenis femenino y de formar parte de esta versión moderna del emblemático partido de la Batalla de los Sexos”, dijo Sabalenka.

Agencia EFE Aryna Sabalenka celebrando su victoria.

Por su parte, Nick Kyrgios, quien actualmente ocupa el puesto 652 del ranking ATP tras una larga recuperación por una lesión en la muñeca, no ha dudado en avivar el espectáculo con declaraciones atrevidas.

En septiembre aseguró que podría vencer con facilidad a Sabalenka, algo que la bielorrusa está lista para desmentir en la cancha. “Respeto mucho a Nick y su talento, pero no se equivoquen, estoy lista para dar lo mejor de mí”, respondió Sabalenka.

JAMES ROSS/El Heraldo Nick Kyrgios, quien actualmente ocupa el puesto 652 del ranking ATP tras una larga recuperación por una lesión en la muñeca, no ha dudado en avivar el espectáculo con declaraciones atrevidas.

Kyrgios, conocido tanto por su talento como por su personalidad polémica, alcanzó su mejor ranking en 2016 al posicionarse en el número 13 y fue finalista de Wimbledon en 2022.