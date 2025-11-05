El colombiano Luis Díaz se pronunció a través de su cuenta de Instagram sobre el partido del martes entre su equipo, el Bayern de Múnich, y el París Saint-Germain (PSG), en el que fue protagonista al marcar los dos goles de la victoria, pero salió expulsado del partido en el descuento del primer tiempo.

“Fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos puede pasar cualquier cosa, lo mejor y lo peor. Me dio pena no poder terminar el partido con mis compañeros, pero me enorgulleció su increíble esfuerzo”, escribió el extremo en la red social, acompañando el mensaje con varias fotografías del encuentro deportivo.

CHRISTOPHE PETIT TESSON/EFE Luis Díaz celebrando el gol contra PSG con sus compañeros del Bayern Munich.

También se refirió a la falta que cometió contra Achraf Hakimi en el minuto 45+2 y que le costó la expulsión del partido.

“Le deseo a Hakimi una pronta recuperación”, agregó el guajiro.

Y es que aunque ‘Lucho’ Díaz estuvo inspirado de cara al gol durante el encuentro de la fase de grupos de la Liga de Campeones, dejó a su equipo desamparado al término del primer tiempo, cuando vio la roja por una entrada durísima a Achraf Hakimi, obligado a abandonar el terreno.

Con la salida de Luis Díaz, la superioridad numérica cambiaba el relato. Pavlocic y Kimmich ya no dictaban la ley en el centro del campo y el PSG recobraba oxígeno. La melena de Vitinha empezaba a gobernar la medular y la entrada de Joao Neves revitalizó al equipo.

CHRISTOPHE PETIT TESSON/EFE PARIS (France), 04/11/2025.- Referee shows the red card to Luis Diaz of Bayern Munich during the UEFA Champions League phase match between PSG and FC Bayern Munich in Paris, France, 04 November 2025. (Liga de Campeones, Francia) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

La grada cobró vigor y el Bayern se limitaba a jugar con el reloj, con Neuer amonestado por perder tiempo y caminando sobre el filo de una segunda amarilla. Fue Neves el encargado de reducir distancias con un gran remate acrobático a un cerrado pase de Lee.

El empate rondó el área de Neuer, sin la contundencia del año pasado, con disparos lejanos que no engañaron al meta germano, que supo mantener la ventaja hasta el final.

El juego fue disputado en el Parque de los Príncipes, en París, ante unos 47.000 espectadores.