Sin Luka Doncic ni LeBron James, Los Ángeles Lakers encontraron a un nuevo héroe en Austin Reaves, quien tras meter 51 y 41 puntos en sus anteriores dos partidos salvó a los angelinos con una canasta sobre la bocina en la victoria 116-115 conseguida en el campo de los Minnesota Timberwolves.

Lo hizo en una jornada de la NBA en la que los Chicago Bulls consiguieron su cuarta victoria de cuatro en un sorprendente comienzo de temporada, Santi Aldama firmó un doble doble con Memphis y en la que el serbio Nikola Jokic tan solo necesitó tres cuartos para firmar su cuarto triple doble en otros tantos partidos.

La reedición del cruce de la primera ronda de los últimos ‘playoffs’ quedó descafeinada debido a las bajas por lesión de Doncic y LeBron en los Lakers, pero también de Anthony Edwards en los Wolves. Sin embargo, no faltó espectáculo en Minneapolis.

Reaves puso la guinda a su partido de 28 puntos y 16 asistencias con una gran canasta sobre la bocina que dejó tocados a unos Wolves que saboreaban la victoria tras remontar 20 puntos de desventaja en el tercer período.

Jack LaRavia firmó un gran partido para los Lakers con 27 puntos y 10 de 11 en tiros de campo, a los que añadió 8 rebotes.

Doble doble de Santi Aldama

También pudieron celebrar los Memphis Grizzlies, que triunfaron por 114-113 en el campo de los Phoenix Suns con una sólida actuación de Santi Aldama, protagonista con 14 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y 3 rebotes en 28 minutos en pista saliendo del banquillo.

Sus Grizzlies se hicieron la victoria con una canasta decisiva de Ja Morant con 8 segundos por jugar en el cuarto período. El líder de Memphis terminó con 28 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias.

Siempre en la Conferencia Oeste, los Portland Trail Blazers del técnico brasileño Tiago Splitter ganaron 136-134 en el campo de los Utah Jazz.

Pleno de los Bulls

Casi nadie en la Ciudad del Viento esperaba que los Bulls llegarían a la segunda semana de temporada regular con el pleno de victorias. Pero el equipo de Billy Donovan, ya sin grandes nombres en su plantilla, sigue luciendo un gran nivel y tumbó con autoridad a los Kings de sus exjugadores DeMar DeRozan (19 puntos) y Zach LaVine (30).

Matas Buzelis firmó 27 puntos, Josh Giddey rozó el triple doble con 20 puntos, 8 rebotes y 12 asistencias y Kevin Huerter, ex de los Kings, selló 18 saliendo del banquillo para el equipo de Billy Donovan.

Los Bulls son una de las cuatro franquicias que siguen invictas en la NBA, junto a los Philadelphia 76ers, los Oklahoma City Thunder y los San Antonio Spurs.

Jokic, 3 cuartos para el cuarto triple doble

El arranque de temporada de Jokic ha sido inmejorable. El triple MVP tan solo necesitó tres cuartos para asegurar su cuarto triple doble de cuatro en un contundente 122-88 endosado a los New Orleans Pelicans. Acabó con 21 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias en 27 minutos en pista.

El pívot serbio conectó 10 de sus 15 tiros de campo en una noche en la que Jamal Murray y Christian Braun aportaron 17 puntos cada uno. Denver sumó su tercera victoria seguida.

Van recuperando sensaciones los Houston Rockets, que tras arrancar con dos derrotas, ganaron a placer en el campo de los Raptors (139-121) al ritmo de un Kevin Durant de 31 puntos (11 de 19 en tiros y 4 triples), y de un Jabari Smith que firmó 25.

Steven Adams selló un doble doble de 12 puntos y 12 rebotes y certificó la superioridad de los texanos en la última faceta (53-22).

Y cogieron aire los Mavericks, que ganaron 107-105 a los Indiana Pacers para sumar su segunda victoria de la temporada. Dallas llegaba a la cita con los finalistas de la última temporada tras sufrir tres derrotas de cuatro.

Cooper Flagg, número uno absoluto en el último draft, consiguió un doble doble de 15 puntos y 10 rebotes.

Debut de Hugo González en el TD Garden

Fue la noche del estreno de Hugo González ante su nuevo público. El TD Garden aplaudió al novato español, de 19 años, que el pasado domingo se convirtió en el segundo titular más joven en la historia de los Celtics.

No tomó tiros en los 3.58 minutos que le concedió Joe Mazzulla, un entrenador que manifestó repetidamente su confianza en el ex del Real Madrid, elegido con el número 28 en el último draft.

Tras comenzar con tres derrotas, los Celtics celebraron su segundo triunfo consecutivo para relanzarse en la Conferencia Este en una temporada en la que no podrán contar con Jayson Tatum, baja por su lesión en el tendón de Aquiles.

Jaylen Brown firmó 30 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, y estuvo apoyado por los 21 puntos y 7 triples de Sam Hauser saliendo del banquillo y por los 19 de Derrick White.

Los Nets de Jordi Fernández, sin paz

Siguen sin poder ganar los Brooklyn Nets de Jordi Fernández, que cayeron 112-117 en el Barclays Center de Brooklyn contra los Atlanta Hawks y sufrieron su quinta derrota de cinco.

Ni siquiera el contundente 12-0 inicial pudo cortar la racha de derrotas del equipo de Jordi Fernández, que sigue viviendo altibajos. Pasó de esa ventaja a estar abajo 17 puntos. Recortó hasta las tres unidades en el cuarto período, pero volvió a hincar la rodilla.

Entre los demás resultados, los Detroit Pistons dominaron a los Orlando Magic (135-116).