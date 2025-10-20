El Metropolitano hervía con el último aliento del partido, cuando Junior, con un jugador menos todo el segundo tiempo, encontró en los pies del ‘Tití’ Rodríguez, en el tiempo de reposición, los goles para remontarle heroicamente un 2-1 al Pereira, ganar 3-2 y sellar la clasificación anticipada a los cuadrangulares semifinales de la Liga II-2025.

La tribuna explotó. En medio de la euforia, Teófilo Gutiérrez —que regresaba a la titular después de mucho tiempo— caminaba con calma por la zona mixta, como si ya supiera que este tipo de partidos definen campeonatos.

“Yo creo que ahí se va demostrado un poco lo que se va a ver en las finales. Junior cada vez que muestra esta clase de partidos en las finales hace algo importante”, expresó el veterano atacante de 40 años, mientras recordaba el esfuerzo colectivo de un equipo que jugó con 10 hombres desde el minuto 38 por la expulsión del defensor Daniel Rivera.

No fue una victoria fácil, pero sí una de esas que alimentan la fe y la identidad de un equipo curtido en el sufrimiento. “Así también se gana, sufriendo. Así ganan los grandes, con carácter, con personalidad, con enjundia. Junior ha demostrado eso a lo largo del torneo y hoy estamos clasificados”, afirmó.

El equipo alcanzó los 31 puntos, superando esa barrera invisible que marca el paso a las finales. Teófilo lo celebró con especial satisfacción, en parte porque volvió a salir como titular, pero sobre todo porque siente que el trabajo, pese a las dudas externas, ha dado frutos.

“Hemos pasado la barrera de los 30 y hoy ya tenemos 31 puntos. Y no ha sido fácil, porque hubo momentos donde nadie ha creído, pero nosotros sí, nosotros hemos creído siempre en el trabajo que venimos haciendo y hoy recogemos los frutos de todo eso con esta clasificación anticipada”, manifestó.

La noche también tuvo un tinte personal para el ‘29’, que volvía al once inicial tras varios partidos arrancando desde el banco. “Después de tanto tiempo vuelvo a ser inicialista, ya me hacía falta. Lo más importante es que ganamos y que la gente empujó y se fue contenta. Esto es Junior”.

Con tres triunfos consecutivos a cuestas —dos por liga y uno más ante América en Copa, aunque luego se perdió por penales— el equipo atraviesa una curva ascendente en el momento justo. Teo lo sabe y lo remarca con voz de líder.

“Estamos clasificados, con 31 puntos no nos saca nadie. Pero igual quedan cuatro partidos que vamos a salir a ganarlos. Veníamos de una racha negativa, pero el equipo se ha levantado y ahora sumamos tres triunfos consecutivos, porque en Cali —ante América, por Copa— ganamos, ya luego perdemos en penales que es otra historia. Yo repito, cuando Junior muestra esta clase de partidos y entra con la curva alta de rendimiento es porque en las finales va a mostrar algo bueno”, dijo.

La clasificación no es solo un alivio matemático, sino emocional. Junior ha tenido que remar en aguas turbulentas, y el grupo ha sabido mantenerse firme. “El equipo ha sido fuerte en los momentos críticos y ha mostrado garra, entenga, fútbol y goles. Los goles son amores y la gente debe estar contenta porque venimos ganando y por la clasificación”, concluyó.