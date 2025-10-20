Después de la última derrota europea en casa ante el PSG (1-2) y tras las dudas generadas en LaLiga tanto en Sevilla como en el último partido ante el Girona, al Barça solo le vale la victoria este martes ante Olympiacos en un partido a contrapié y con el Clásico en el Bernabéu del próximo fin de semana.

A todo ello se le suma el gran número de jugadores lesionados que tiene Hansi Flick, así como que tanto Lamine Yamal y Fermín López han regresado recientemente al equipo después de unas semanas de baja por lesión y no están al 100%, especialmente el de Rocafonda.

Así que los problemas se le acumulan para el técnico germano, que tendrá que tomar muchas decisiones para armar un once y se le acumulan las bajas, especialmente en ataque.

En esa línea no puede contar con Robert Lewandowski y Dani Olmo, ambos lesionados para unas cuantas semanas; tampoco estarán los metas Joan García ni Marc-André ter Stegen ni Pablo Páez Gavira ‘Gavi’.

Además tampoco están disponibles Ferran Torres y Raphael Dias ‘Raphinha’. El valenciano podría estar para el Clásico de este domingo, el brasileño incluso es duda para el Bernabéu.

La única línea en la que Flick tiene donde elegir en la defensa, en la que no tiene ninguna baja, más allá de la indisposición de Andreas Christensen, que no ha podido entrenarse este línea, aunque su presencia mañana no peligra.

Kounde, como carrilero por la derecha, parece el único que tiene el puesto fijo. En el eje Cubarsí, Eric García, Christensen y el goleador Araujo se disputarán dos puestos; mientras que para el carril izquierdo, Flick tiene dos opciones: Alejandro Balde y Gerard Martín.

En la media, Pedri y Frenkie de Jong son insustitutibles, aunque seguramente precisarán minutos de descanso. Marc Casadó ya tuvo sus minutos ante el Girona, mientras que Marc Bernal sigue con su particular pretemporada, después de casi un año de baja por una grave lesión.

La buena actuación del joven Roony Bardghji le da opciones de jugar de titular, en la posición de Lamine Yamal, mientras que Rashford es el único nueve que tiene Flick y Fermín podría ser desplazado a la izquierda. Si es así, Frenkie de Jong jugaría de mediapunta.

En todo caso, el Barça necesita la victoria, pero sobre todo recuperar su estilo de juego, esa presión tras la pérdida de balón en campo contrario que tantas opciones le habían dado en el pasado, y esa sincronización defensiva para forzar los fuera de juego, algo que ha perdido.

Por su parte, el Olympiacos llega a Barcelona tras retomar la senda del triunfo ante el AEL Novibet (0-2), después de caer ante el PAOK de Salónica (2-1) antes del parón, y ahora es segundo de la Superliga griega a un punto del PAOK.

En Larissa, brilló el delantero marroquí Ayoub El Kaabi, autor de un doblete, antes de ser sustituido. El técnico español del Olympiacos José Luis Mendilibar también pudo dosificar los minutos de Ortega en el lateral zurdo y dio descanso a Pirola en el eje de la zaga y a Gelson en el extremo derecho. Todos ellos serán titulares este martes en el Lluís Companys.

Allí llegará el cuadro de El Pireo con el objetivo de estrenar su casillero de victorias en la Liga de Campeones, después de empatar en el Georgios Karaiskakis con el Pafos chipriota (0-0) en su estreno en el torneo y perder ante el Arsenal en el Emirates Stadium (2-0).

Pese su último triunfo en la competición doméstica, Mendilibar no se mostró nada conforme con el partido que hizo su equipo en el primer tiempo, especialmente en fase defensiva. “Si jugamos como en la primera parte, el Barça nos mete ocho”, advirtió tras el encuentro.

Para el duelo ante los azulgranas el actual campeón de la Superliga y Copa griegas no podrá contar, por lesión, con el lateral Rodinei de Almeida, el extremo Gabriel Strefezza y el delantero Kostantinos Angelakis.

Alineaciones probables:

Barcelona: Szczęsny; Kounde, Cubarsi, Araujo, Gerard Martin; Casadó, Pedri; Roony Bardghji o Lamine Yamal, Frenkie de Jong, Rashford y Fermín.

Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Danny Garcia, Hezze, Chiquinho; Gelson, Podence y El Kaabi.

Arbitro: Urs Schnyder (SUI).

Hora: 11:45 a. m., hora de Colombia.