Los penales, esos benditos cobros que habían impulsado a Junior en la Copa Colombia —eliminando por esa vía al Atlético Huila, en octavos de final, y al Atlético FC, en cuartos— terminaron condenándolo ayer ante América, luego de haber ganado 1-0 en los 90 minutos jugados en el Pascual Guerrero, igualando la serie (2-2), para luego caer por 8-7 desde los doce pasos.

Los rojiblancos no pudieron redondear la remontada. La caída en casa (2-1) terminó pasándole factura al equipo de Alfredo Arias que quizá mereció más en la serie, pero que se va con las manos vacías y protagonizando una dolorosa eliminación ante América, un rival que se le sigue resistiendo al ‘Tiburón’.

Junior peleó, pero no le alcanzó. Ayer realizó un partido más que aceptable, superando al América, gracias al gol anotado por José Enamorado, el mejor jugador del cuadro barranquillero.

Cortesía Alfredo Ariza - Junior José Enamorado, autor del gol de Junior en los 90 minutos y figura de los rojiblancos.

Pero más allá del gol, América poco o nada hizo en su estadio, donde se sintió incómodo frente a un Junior que se mostró seguro en defensa y decidido a buscar esa heroica remontada.

Antes de que bajara el telón de la primera parte llegó el gol que abrió el marcador y que terminó siendo el único del partido. Tiro de esquina que levantó Junior, la pelota le llegó a Didier, que sacó, casi desde el piso, un remate que es rechazado por un defensor escarlata cuando ya la pelota tenía destino de gol. El rebote lo toma Enamorado al borde del área y saca un disparo acomodado a un costado, que pega en el vertical y se mete al fondo de la red (1-0).

Junior había encontrado premio al trabajo realizado y lograba el primer objetivo que se propuso en la noche, igualar la serie (2-2) lo más temprano posible.

El partido se tornó disputado. América reaccionó medianamente, pero se encontró con un par de atajadas del cancerbero Jefferson Martínez que evitaron la igualdad en el marcador.

Cortesía Alfredo Ariza - Yeison Suárez erró uno de los dos penales que falló Junior en la tanda.

Junior también buscó lo suyo, de la mano de Enamorado y Paiva, los dos elementos más importantes en zona ofensiva.

Los rojiblancos comenzaron a sentir el desgaste y fue ahí cuando América logró agarrar la pelota para inquietar los predios defendidos por Martínez. Eso sí, sin la claridad necesaria para generar claro peligro. Si no fallaban en la última acción, se estrellaban con una muralla rojiblanca liderada por el paraguayo Javier Báez, junto al ‘cachaco’ Daniel Rivera, ambos de gran partido.

Arias refrescó la ofensiva con el ingreso de Jesús Rivas que entró bien, tratando de asociarse con Paiva y con Enamorado, y también con Teófilo Gutiérrez y ‘Tití’ Rodríguez, que ingresaron a tres minutos del final para refrescar un ataque que pedía oxígeno.

América se fue con todo en los minutos finales, pero Junior se defendió con ‘uñas y dientes’, ya pensando en definir la serie en los penales, una vía en la que había salido airoso en las dos rondas eliminatorias recientes de esta Copa Colombia 2025.

Pero esta vez las cosas no se dieron de la misma forma. Si bien Jefferson Martínez atajó el primer cobro escarlata —a Rafael Carrascal—, dejando como anécdota el fallo inicial de Yeison Suárez, el arquero rojiblanco luego no pudo hacer nada ante los buenos cobros del cuadro vallecaucano, que acertó a través de Josen Escobar, Tilman Palacios, Jorge Soto, Adrián Ramos, Dylan Borrero, Yojan Garcés, Mateo Castillo y Omar Bertel, que marcó el de la clasificación a semifinales.

Por Junior anotaron Bryan Castrillón, ‘Tití’ Rodríguez, Javier Báez, Teófilo Gutiérrez, Fabián Ángel, Carlos Esparragoza y Daniel Rivera, pero volvió a fallar en los pies de Jesús Rivas para despedirse de la Copa. Duro golpe.