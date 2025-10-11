Una noche que parecía no tener fin se convirtió en un capítulo inolvidable para los Marineros de Seattle y su fiel afición, que durante décadas ha aprendido a resistir el dolor... y a esperar lo imposible. Este viernes, en un duelo de resistencia, estrategia y nervios de acero, Seattle derrotó 3-2 a los Tigres de Detroit en 15 intensas entradas para avanzar a su primera Serie de Campeonato de la Liga Americana desde 2001.

Leer también: El colombiano Nico Echavarría sigue con vida en el PGA Baycurrent Classic de Japón

El héroe del momento fue Jorge Polanco, quien con las bases llenas y un solo out, conectó un sencillo al jardín derecho en cuenta llena ante el relevista Tommy Kahnle. El hit no solo rompió la paridad tras casi cinco horas de juego, sino que encendió una celebración que parecía contener 20 años de frustraciones.

Todo comenzó con un sencillo de J.P. Crawford, seguido por un pelotazo a Randy Arozarena. Un elevado de Cal Raleigh puso a ambos corredores en posición de anotar, y luego vino la base intencional a Julio Rodríguez, preparando el escenario para Polanco. El segunda base dominicano se mantuvo firme con cuenta de 3-2 y, ante un cambio de velocidad bajo, respondió con el batazo que Seattle necesitaba... y merecía.

Pero más allá del batazo decisivo, este juego fue una oda al pitcheo. Seattle usó tres abridores –George Kirby, Logan Gilbert y Luis Castillo– y contó con actuaciones memorables de los relevistas Matt Brash y Eduard Bazardo, quienes ofrecieron las salidas más largas de sus carreras en postemporada.

Leer más: Kylian Mbappé sale de la convocatoria de Francia por lesión, pero no es de gravedad

Gilbert y Castillo, lanzando como relevistas por primera vez en sus carreras en las Grandes Ligas, recordaron a muchos aquella mítica actuación de Randy Johnson en 1995. Y aunque esa victoria sigue siendo legendaria, la historia de este viernes bien podría reclamar su lugar en el podio de las más grandes noches en la historia de la franquicia.

Ahora, con el boleto asegurado a la Serie de Campeonato, los Marineros buscarán seguir soñando. Su próximo reto será ante los Azulejos de Toronto, este domingo a las 7:03 p.m. (hora de Colombia). Una nueva página por escribir... pero esta vez, con la tinta de la esperanza.