En una jornada enmarcada por la fuerte lluvia que cayó en Barranquilla la mañana de este viernes, el tenis adaptado del Atlántico obtuvo su primera Victoria en la raqueta de Juan Pablo Urquijo, quien se impuso en su encuentro de primera ronda de la categoría open por un doble 6/1 y 6/1 al brasileño Cristiano Brito.

Después del encuentro Urquijo manifestó sentirse muy contento con el resultado y a la espera de su siguiente rival.

En los otros cuatro juegos que lograron finalizar este viernes, el costarricense Agustín Sánchez derrotó 6/2 y 7/5 al bogotano Martin Riaño, de otro lado el bogotano Darío Martínez venció 6/1 y 6/0 al atlanticense Gabriel Vallejo, en duelo netamente capitalino Luigi Nieves superó 6/2 y6/0 a Fabián Merchan.

Y por último el también capitalino Samuel Caicedo por un doble 6/0 al barranquillero Jampier Rivera.

La jornada inicial continuara este sábado a partir de las 8:30 am con entrada libre al público.