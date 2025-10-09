La ciudad de Cartagena continuará con representación en la Liga Profesional de Béisbol Colombiano, tras el anuncio del respaldo institucional al equipo Tigres para las próximas tres temporadas.

El acuerdo fue oficializado este jueves en el Palacio de La Aduana, donde se confirmó que el Distrito, a través del Instituto de Deporte y Recreación (IDER), apoyará la participación del equipo en el torneo profesional. La firma del compromiso se realizó entre el alcalde Dumek Turbay Paz y Édinson Rentería, representante legal de los Tigres.

Rentería, dirigente del béisbol nacional, manifestó que este respaldo permite que Cartagena mantenga su presencia en la liga, luego de incertidumbres recientes sobre la continuidad del equipo. “Cartagena ha sido cuna de grandes peloteros, y no tener equipo en la liga era lamentable”, señaló.

Con 31 años de historia, los Tigres cuentan con siete títulos nacionales y uno internacional. El equipo volverá a competir en la temporada que inicia en noviembre, con el objetivo de buscar el campeonato y representar a Colombia en la Serie del Caribe.

El cuerpo técnico estará encabezado por Néder Horta, acompañado por Brallan Pérez como coach de banco y Rodrigo Escobar como coach de lanzadores.